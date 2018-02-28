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Композитор Легран заявил о желании написать музыку для фильмов Михалкова

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Фото: Global Look Press
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Французский композитор Мишель Легран 3 марта выступит с симфоническим оркестром Concord Orchestra в Кремлевском дворце. В интервью «Известиям» обладатель «Оскара», «Грэмми» и «Золотого Глобуса» рассказал об отношении к России и дружбе с режиссером Никитой Михалковым.

По словам композитора, в Европе навязывают неверную информацию о России и людях, которые здесь живут.

«В настоящее время Россия переживает возрождение. Мое мнение, что нынешний мир теряет всякие ориентиры и нуждается в новой системе, современный капитализм не сможет долго существовать. Я верю в Россию и в то, что именно она сможет изменить мир к лучшему», — сказал Легран.

Кроме того, композитор признался в любви к советскому кино и заявил о желании написать музыку для фильмов Никиты Михалкова.

«Мне нравится русское кино, я смотрел много ваших фильмов. Особенно запомнились «Летят журавли», «Война и мир», «Очи черные» — великолепное кино! Никита Михалков — мой давний друг, он привез мне лично «Золотого орла» во Францию. С радостью бы написал музыку для его фильмов», — отметил Легран.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Россия сможет изменить мир к лучшему»

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