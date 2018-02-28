Осужденного в США за киберпреступления Селезнева перевели в другую тюрьму

Защита Романа Селезнева, осужденного в США на 27 лет за киберпреступления, вместе с посольством РФ добилась перевода россиянина в тюрьму с более благоприятными условиями содержания («Батнер», штат Северная Каролина).

«У Романа серьезные проблемы со здоровьем, и он нуждается в специализированной медицинской помощи. Поэтому его перевод был одной из наших основных задач», — сообщил «Известиям» адвокат россиянина Игорь Литвак.

При этом Литвак заявил, что администрация тюрьмы, тем не менее, пытается ограничивать Селезнева в правах. В частности, гражданин РФ оказался единственным заключенным, который вынужден каждые два часа подтверждать свое присутствие.

«Подтверждать свое присутствие я вынужден ежедневно — с восьми утра до восьми вечера. Естественно, это утомляет, потому что нет возможности отдохнуть более двух часов», — передал адвокат «Известиям» слова осужденного россиянина.

По его словам, данные меры необходимы из соображений безопасности, так как он якобы является очень опасным преступником. Кроме того, Селезнев лишен возможности пользоваться аналогом электронной почты для общения с родственниками.

Романа Селезнева, сына депутата Госдумы Валерия Селезнева, американские спецслужбы задержали на Мальдивах в 2014 году. В США его обвинили в кибермошенничестве и приговорили к 27 годам лишения свободы.

Посольство РФ в США считает арест Селезнева незаконным и расценивает инцидент как похищение российского гражданина на территории третьей страны.

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Романа Селезнева перевели в другую тюрьму