Романа Селезнева перевели в другую тюрьму

Защита Романа Селезнева, в 2014 году похищенного спецслужбами США на Мальдивах, вместе с посольством РФ добилась перевода россиянина в тюрьму с более благоприятными условиями содержания в другом штате. Однако администрация и этого исправительного заведения пытается всячески ограничивать гражданина России в правах. В частности, Роман Селезнев оказался единственным заключенным, который вынужден каждые два часа подтверждать свое присутствие. Об этом «Известиям» заявил его адвокат Игорь Литвак.

Приговоренного к 27 годам по обвинению в киберпреступлениях гражданина РФ Романа Селезнева 23 января 2018 года перевели в тюрьму «Батнер» штата Северная Каролина. Перевод стал результатом продолжительных совместных усилий посольства России в США и адвокатов россиянина.

— Тюрьма «Батнер» пользуется хорошей репутацией. У Романа серьезные проблемы со здоровьем, и он нуждается в специализированной медицинской помощи. Поэтому его перевод был одной из наших основных задач, — сообщил «Известиям» адвокат россиянина Игорь Литвак. — Условия в предыдущей тюрьме были просто ужасными. Мы очень благодарны российскому посольству, которое содействовало его перемещению. В «Батнере» всё намного лучше – меньше заключенных, можно пользоваться библиотекой и спортзалом, а также здесь хорошие медицинские условия.

Роман Селезнев страдает от последствий черепно-мозговой травмы, которую он получил во время теракта в Марокко в 2011 году, поэтому ему требуется специальное медицинское обслуживание. В пенитенциарном учреждении в Атланте (штат Джорджия) его долгое время держали в изоляторе. Ранее в интервью «Известиям» россиянин назвал USP Atlanta очень жестким местом, где он каждый день просыпался «со страхом быть убитым». При этом, несмотря на улучшение условий содержания, адвокат Романа Селезнева отметил, что права российского гражданина существенно ограничены и в новой тюрьме.

— Я — единственный заключенный, который должен каждые два часа отмечаться у сотрудников тюрьмы. Якобы я очень опасный преступник и такие меры безопасности необходимы. Подтверждать свое присутствие я вынужден ежедневно — с восьми утра до восьми вечера. Естественно, это утомляет, потому что нет возможности отдохнуть более двух часов. Я также лишен возможности пользоваться аналогом электронной почты для общения с родственниками, — через своего адвоката рассказал «Известиям» сам похищенный россиянин (возможности связаться с внешним миром у него до сих пор нет). — В этой тюрьме хорошее медицинское обслуживание, но сейчас мне начали давать лекарства, из-за которых я постоянно нахожусь в сонном состоянии. Мой адвокат запросил у тюрьмы медицинскую карту, которую передадут на врачебную экспертизу.

В Федеральном бюро тюрем США не смогли предоставить оперативный комментарий по запросу «Известий».

Защита Романа Селезнева надеется на помощь российских дипломатов для разрешения сложившихся проблем. Посольство РФ в США неоднократно заявляло, что считает арест Романа Селезнева незаконным и расценивает инцидент как похищение российского гражданина на территории третьей страны. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Известиям», что для Москвы судьба соотечественников — всегда на первом плане.

— Обращаясь в соответствующие американские инстанции, требуя для них изменения режима содержания, мы отслеживаем вопросы оказания им медицинской помощи. Где-то мы добились определенных результатов, хотя, конечно, недостаточных, — отметил Сергей Рябков. — МИД приложит максимум усилий, чтобы в конце концов эти проблемы были решены и наши соотечественники вернулись на родину.

Романа Селезнева, сына депутата Госдумы Валерия Селезнева, американские спецслужбы похитили на Мальдивах в 2014 году. На курорте россиянин находился со своей невестой. В США его обвинили в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн. Суд приговорил гражданина РФ к 27 годам лишения свободы. В начале 2018 года защита Романа Селезнева подала апелляцию на этот приговор. Главный аргумент адвокатов — незаконное задержание.