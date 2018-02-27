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На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют более 300 кандидатов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Abdelwaheb Omar
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На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов, в том числе 217 человек и 112 организаций. Об этом сообщили в Норвежском нобелевском институте.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», большее количество претендентов на награду было зафиксировано только один раз — в 2016 году. Тогда кандидатов было 376. 

Имена номинантов, согласно традиции, не разглашаются до истечения полувекового срока после вручения награды. Однако отдельные члены Нобелевского комитета ежегодно рассказывают, кого они выдвинули на получение премии. 

Так, по словам парламентария от Социалистической левой партии Норвегии Петтера Эйде, он в этом году выдвинул кандидатуры двух российских правозащитниц — Светланы Ганнушкиной и Ольги Садовской, а также журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. 

Как сообщал портал iz.ru, в 2017 году Нобелевская премия мира была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). 

Почетную грамоту и чек на 9 млн шведских крон вручили исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы.

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