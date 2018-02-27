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В США расширили санкционный список за связи с ИГ

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Фото: Global Look Press/Jim West
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Министерство финансов США расширило список лиц и организаций, попадающих под санкции, введенные за связи с запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство»).

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на американское ведомство, под ограничительные меры попали ячейки террористов в Бангладеше, Египте, Сомали, Тунисе и на Филиппинах, а также в Западной Африке. 

Санкции также введены против двух физлиц из Нигерии и Сомали. 

Согласно действующим правилам, США блокируют попавшим под санкции лицам доступ к счетам в американских банках и запрещают сотрудничество с ними гражданам США.

Ранее американский минфин ввел санкции против компаний Al-Mutafaq Commercial Company, Liibaan Trading и Profesyoneller Elektronik.

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