В США расширили санкционный список за связи с ИГ

Министерство финансов США расширило список лиц и организаций, попадающих под санкции, введенные за связи с запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство»).

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на американское ведомство, под ограничительные меры попали ячейки террористов в Бангладеше, Египте, Сомали, Тунисе и на Филиппинах, а также в Западной Африке.

Санкции также введены против двух физлиц из Нигерии и Сомали.

Согласно действующим правилам, США блокируют попавшим под санкции лицам доступ к счетам в американских банках и запрещают сотрудничество с ними гражданам США.

Ранее американский минфин ввел санкции против компаний Al-Mutafaq Commercial Company, Liibaan Trading и Profesyoneller Elektronik.