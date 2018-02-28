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История в датах: 28 февраля

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Фото: wikipedia.org
28 февраля 1732 года в Петербурге открылся Первый кадетский корпус. На фото: картина «Воспитанники из горцев 1-го и 2-го кадетских корпусов» художника К. Пиратского, 1855 год
Фото: Global Look Press
28 февраля 1913 года Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома На фото: модель атома, предложенная Бором
Фото: Global Look Press/Charles Bowman
28 февраля 1066 года в Лондоне было открыто Вестминстерское аббатство
Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
28 февраля день рождения отмечает российская супермодель и филантроп Наталья Водянова, ей исполняется 36 лет. На фото: Наталья Водянова в 2014 году
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