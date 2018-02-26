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История в датах: 26 февраля

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
26 февраля 2001 года в Афганистане были взорваны две колоссальные статуи Будды. На фото: скала, в которой располагалась одна из статуй
Фото: TASS/AP Photo/German Railroads Information Office
26 февраля 1936 года в Германии выпустили первый «народный» автомобиль Volkswagen. На фото: «народный» автомобиль в 1936 году
Фото: Global Look Press/S. Sailer/A. Sailer
26 февраля 1919 года в американском штате Аризона был основан национальный парк Гранд-Каньон
Фото: commons.wikimedia.org
26 февраля 1712 года был основан Тульский оружейный завод. На фото: празднование 200-летия завода в 1912 году
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