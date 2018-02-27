История в датах: 27 февраля

27 февраля в мире отмечают Международный день полярного медведя. На фото: детеныш полярного медведя в берлинском зоопарке
Фото: commons.wikimedia.org
27 февраля 1598 года, после гибели царевича Димитрия и смерти царя Федора Иоанновича, Земский собор избрал царем Бориса Годунова. На фото: картина «Царь Фёдор Иоаннович надевает на Бориса Годунова золотую цепь» художника А. Кившенко
Фото: Global Look Press
27 февраля 1879 года был получен искусственный подсластитель сахарин. Открытие произошло случайно, во время другого исследования, которое проводили ученые университета Джона Хопкинса
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
27 февраля 1965 года состоялся первый полет транспортного самолета Ан-22 «Антей», самого большого в мире транспортного самолета. На фото: самолет Ан-22 «Антей» во время репетиции воздушной части парада Победы в Москве, 2014 год
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.