Премьеру фильма Marvel «Мстители» в России перенесли обратно на 3 мая

Российскую премьеру американского блокбастера от компании Marvel «Мстители: Война бесконечности» перенесли обратно с 11 на 3 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба российского отделения The Walt Disney Company.

Причины переноса на данный момент неизвестны, в компании данную информацию никак не комментируют. Ранее пресс-служба The Walt Disney Company сообщала, что фильм выйдет на неделю позже, чем в США, 11 мая.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры России, дата премьеры не переносилась, а была утверждена по взаимной договоренности ведомства и компании-прокатчика. Ряд СМИ предполагал, что сдвинутые сроки премьеры связаны с российской картиной «Собибор», которая выйдет в прокат также в майские праздники.

Фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности» станет третьей картиной о мстителях и впервые соберет на экране Стражей Галактики, Человека-паука и Черную Пантеру. Вместе союзникам предстоит сражать с могущественным Таносом, который готовится уничтожить Вселенную. Главные роли в картине исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлет Йоханссон, Крис Хэмсворт, Марк Руффало и др.