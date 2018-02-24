Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил приз зрительских симпатий программы «Панорама» на Берлинале. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Зрители распределили свои голоса: двадцатый зрительский приз Панорамы уходит «Профилю» Тимура Бекмамбетова как лучшему художественному фильму и «Молчанию других» Альмадены Караседо и Роберта Бахара как лучшему документальному фильму», — приводит агентство сообщение пресс-службы смотра.

В основу фильма «Профиль» легла реальная история. Фильм рассказывает о британской журналистке, которая создала в Facebook поддельный аккаунт для исследования процесса вербовки молодых женщин из Европы террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Лента снята в формате, который сам Бекмамбетов называет screen life (когда всё действие происходит на экране компьютера и телефона).

В реальности такая история произошла с французской журналисткой, которой пришлось скрываться из-за того, что боевики объявили на нее охоту.

«Панорама» является второй по значимости программой Международного берлинского фестиваля. В основном конкурсе участвуют 19 лент. Награды –– один золотой и семь серебряных медведей –– будут вручены вечером 24 февраля.

23 февраля сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» представит новый анимационный фильм «Гофманиада» в Каннах.