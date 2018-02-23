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Режиссер «Мстителей» не смог придумать сюжет для фильма о Бэтгёрл

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Режиссер «Мстителей» Джосс Уидон заявил, что не сможет принять участие в съемках фильма про супергероиню вселенной DC Comics Бэтгёрл, пишет журнал The Hollywood Reporter.

«Бэтгерл — это такой увлекательный проект, а партнеры из компании Warner Bros. Entertainment и издательства DC Comics всегда оказывают поддержку и с ними так приятно сотрудничать, что мне потребовались месяцы, чтобы осознать, что я не могу придумать сюжет», — признался режиссер.

Бэтгёрл впервые появилась во вселенной DC Comics в 1967 году, однако об этой героине еще не сняли ни одного фильма. Джосс Уидон ранее работал над фильмами «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона» для издательства комиксов Marvel.

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