Режиссер «Мстителей» не смог придумать сюжет для фильма о Бэтгёрл

Режиссер «Мстителей» Джосс Уидон заявил, что не сможет принять участие в съемках фильма про супергероиню вселенной DC Comics Бэтгёрл, пишет журнал The Hollywood Reporter.

«Бэтгерл — это такой увлекательный проект, а партнеры из компании Warner Bros. Entertainment и издательства DC Comics всегда оказывают поддержку и с ними так приятно сотрудничать, что мне потребовались месяцы, чтобы осознать, что я не могу придумать сюжет», — признался режиссер.

Бэтгёрл впервые появилась во вселенной DC Comics в 1967 году, однако об этой героине еще не сняли ни одного фильма. Джосс Уидон ранее работал над фильмами «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона» для издательства комиксов Marvel.