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Опубликован тизер фильма «Веном» с Томом Харди

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Фото: WDSSPR
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Вышел тизер фильма Веном (англ. — Venom) с Томом Харди в главной роли. Ролик был опубликован на канале SonyPicturesRU на видеохостинге YouTube.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах с 4 октября. Картина снята по комиксам Marvel. Веном является одним из самых известных персонажей вселенной Человека-паука, это — симбиот, разумное инопланетное существо, которое вселилось в тело журналиста Эдди Брока.

По данным сайта IMDB, в картине также снялись Мишель Уиллиамс и Вуди Харрельсон.

Вчера студия 20th Century Fox опубликовала трейлер ко второй части фильма «Дедпул», который также является одним из многочисленных героев комиксов Marvel. На российские экраны фильм выйдет 14 мая.

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