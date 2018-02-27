Два человека погибли при попытке улететь из Эквадора в стойке шасси

Два перуанца погибли после попытки улететь из Эквадора в стойке шасси самолета. Они были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Гуаякиль после взлета самолета. Отмечается, что безбилетные пассажиры погибли при падении на землю.

Как передают местные СМИ, самолет прибыл из Перу, а затем вылетел в Нью-Йорк. В итоге лайнер был вынужден вернуться, так как эквадорские власти подозревали, что в стойках шасси еще могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что попугай из Австралии зайцем совершил путешествие вокруг Новой Зеландии на круизном лайнере.



