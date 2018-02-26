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Один из крупнейших в мире грузовых самолетов загорелся в небе над Германией

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Один из крупнейших в мире грузовых самолетов Airbus Beluga совершил аварийную посадку в Гамбурге из-за возгорания в кабине пилотов, передает Bild со ссылкой на пожарных..

По данным издания, во время полета над Германией в кабине пилотов загорелся кабель. Ни один из присутствовавших на борту троих членов экипажа не пострадал.

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Гамбурга в 12:35 по местному времени (10:35 мск). 

Компания Airbus использует грузовые самолеты Beluga для перевозок запчастей своих самолетов. Всего компания произвела пять таких самолетов. 

Длина Airbus Beluga превышает 56 м, а диаметр фюзеляжа в транспортном отсеке составляет более 7 м. 

Самолет способен перевозить до 47 т груза. При полной загрузке судна дальность его полета на скорости до 750 км/ч достигает 1,7 тыс. км. 

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