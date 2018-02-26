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Часть здания с панно «Мы строим коммунизм» выставлена на торги

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Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Часть здания с панно «Мы строим коммунизм» в центре Москвы была выставлена на торги. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.

Сообщается, что на торги выставлены помещения площадью более 2 тыс. кв. м в шестиэтажном кирпичном здании на улице Большая Полянка рядом со станцией метро «Добрынинская».

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Как сообщает сетевое издание m24.ru, речь идет о подвальных помещениях, а также о площадях на первом, втором, третьем, пятом и шестом этажах. Глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев пояснил, что, согласно условиям сделки, будущий инвестор обязан будет провести в здании ремонтно-реставрационные работы, а также организовать паркинг.

До конца выполнения всех необходимых условий здание останется в залоге у города. Начальная стоимость торгов составляет 156,5 млн рублей. Заявки от инвесторов будут приниматься до 22 марта, а победителя определят 28 марта 2018 года. В XX веке здание являлось доходным домом. Также именно здесь располагался один из первых синематографов в Москве.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на сайте Агентства по ипотечному жилищному кредитованию опубликованы условия аукциона, согласно которым на торги в Москве выставили дом, известный по советскому фильму режиссера Вениамина Дормана «Ошибка резидента» 1968 года. 

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