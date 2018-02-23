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США готовы потратить на ремонт посольства в Москве около $100 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Тендер на проведение ремонта американского посольства в Москве объявил государственный департамент США. На сайте ведомства указана и стоимость предполагаемого контракта — около $100 млн.

В документе госдепартамента обращается внимание, что возраст комплекса зданий на территории дипломатической миссии и инфраструктуры составляет более 35 лет.

К объявленному конкурсу могут быть допущены как российские, так и иностранные компании, отмечает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что посольству США в Москве могут присвоить адрес «Североамериканский тупик».

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