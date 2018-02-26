Всероссийский агропромышленный форум пройдет в Краснодаре

Всероссийский агропромышленный форум пройдет на площадке Кубанского государственного аграрного университета в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

12 марта в Краснодаре стартует Всероссийский агропромышленный форум, в котором смогут принять участие разнообразные деятели ведущих сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, российские и зарубежные эксперты, представители союзов и ассоциаций аграрной отрасли, сообщают «Кубанские новости».

Также в форуме примут участие представители федеральных органов власти, руководители региональных органов управления АПК, а также студенты профильных вузов.

На мероприятии участники форума смогут обсудить развитие отрасли, перспективы развития кооперации, а также тенденции в агропромышленных комплексах.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края сообщили, что, помимо данных тем, участники форума обсудят вопросы по импортозамещению и укреплению России на мировом рынке в качестве ведущего лидера по экспорту сельхозпродукции.