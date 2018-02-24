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Оценен возможный ущерб сельскому хозяйству России от американского клопа

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Американский коричнево-мраморный клоп может нанести ущерб сельскому хозяйству России до 2 млрд рублей в год. Информацию об этом распространил Россельхознадзор в субботу, 24 февраля.

Клоп, родиной которого является США, был выявлен в партии мандаринов, поступивших из Абхазии.

Ведомство усилило контроль за ввозом подкарантинной и другой продукции из стран, где распространен этот вредитель, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что наибольший ущерб клоп причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить перцу, томатам, огурцам, фасоли, сое, кукурузе и может уничтожать до четверти произведенной продукции.

30 декабря Россельхознадзор снял ограничения на поставки чая из Шри-Ланки в обмен на гарантии безопасности.

Временное ограничение было введено Россельхознадзором 18 декабря, когда в партии чая были обнаружены личинки вредоносного капрового жука. По оценкам ведомства, в случае заноса на территорию России этого особо опасного вредителя потери сельскохозяйственной отрасли могли составить десятки миллиардов рублей.

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