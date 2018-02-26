Ученые в США разработали искусственный глаз

Американские специалисты из Школы инженерных и прикладных наук Гарварда Джона А. Полсона (SEAS) разработали искусственный глаз с электронным управлением. Об этом пишет журнал Science Advances.

Искусственный глаз, имеющий нехарактерную для органа зрения квадратную форму, может различить окружающие объекты, а также скорректировать дефекты спектра видения. По словам аспиранта SEAS Алана Ше, их работа нацелена на создание возможности «динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз», сообщает телеканал «Звезда». Также отмечается, что изобретение действует по принципу человеческого глаза, в котором фокус наводится при помощи сжатия и растяжения линзы.

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