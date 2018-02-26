Совфед подготовит заявление из-за принятия Киевом закона о реинтеграции Донбасса

Совет Федерации намерен рассмотреть заявление в связи с принятием на Украине закона о реинтеграции Донбасса в среду, 28 февраля. Об этом рассказал глава Совфеда Константин Косачев на заседании международного комитета в понедельник.

По его словам, которые приводит ТАСС, в предварительном проекте заявления говорится, что закон о реинтеграции радикально противоречит Минским договоренностям.

Косачев отметил, что в документе сенаторы хотели изложить призыв к международным парламентским ассамблеям дать оценку не только данному закону, но также закону об образовании и произошедшим недавно событиям вокруг российского центра науки и культуры в Киеве.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса может иметь плачевные последствия для всей Европы.