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Школьница отравилась обезболивающим в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Девятиклассница отравилась таблетками обезболивающего и была госпитализирована в Санкт-Петербурге, 25 февраля.

Инцидент произошел на Рыбацком проспекте в Петербурге. Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 16-летняя девушка приняла большое количество таблеток обезболивающего и была госпитализирована.

Сейчас ее состояние контролируют врачи детской городской больницы имени Филатова. По факту произошедшего полиция проводит доследственную проверку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ распространило информацию о завершении следствия против семи фигурантов дела об отравлении 62 человек настойкой «Боярышник» в Иркутской области.

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