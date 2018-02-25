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В Магасе нашли мертвым экс-министра труда Ингушетии

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Степанов
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В столице Ингушетии обнаружено тело бывшего министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани. Об этом в воскресенье сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что Маршани нашли мертвым в Магасе в районе гостиницы «Небоскреб». Рядом с ним обнаружили его жену и десятилетнего сына. Они в бессознательном состоянии были доставлены в реанимацию ресбольницы.

По данным агентства, тело Маршани обнаружил рабочий. По неподтвержденным данным, причиной смерти бывшего чиновника могло стать отравление угарным газом. Однако газовщики утечки не обнаружили.

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