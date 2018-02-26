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Шесть человек пострадали в ДТП на трассе под Челябинском

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП на трассе Кизильское–Бреды в Челябинской области. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Как пишет «Интерфакс», на дороге столкнулись два легковых автомобиля — Lada Priora и Renault Logan. Водитель отечественной машины, который уже не раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в условиях снегопада выехал на встречную полосу и допустил столкновение с иномаркой.

После аварии госпитализировали обоих водителей и троих детей. Еще одному ребенку назначено амбулаторное лечение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате столкновения молоковоза с лесовозом в Иркутской области погибли три человека.

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