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Три человека погибли в ДТП с молоковозом и лесовозом

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker.com
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Три человека стали жертвами ДТП с молоковозом и лесовозом в Иркутской области, сообщает региональный главк МВД.

Авария произошла утром вблизи деревни Худорожкино в Черемховском районе. По предварительным данным, перевозивший молоко грузовик Hyundai не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутным транспортном — лесовозом КамАЗ с прицепом.

От удара бревна, находившегося в прицепе, кабина молоковоза деформировалась. 

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, как пламя охватило 25 школьных автобусов в одном из штатов США. Пожар тушили больше часа, пострадавших нет.

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