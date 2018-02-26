Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве

Массовое ДТП произошло вечером в воскресенье на Севастопольском проспекте в Москве. В аварии пострадали три человека, рассказали в правоохранительных органах столицы.

По данным столичного управления ГИБДД, машины столкнулись около дома № 12 по Севастопольскому проспекту. Причину столкновения трех иномарок установит дознание, сообщает ТАСС.

«В районе дома № 12, корп. 1 по Севастопольскому проспекту произошло столкновение автомобилей BMW, Land Rover и Renault. Пострадали двое водителей и один пассажир», — приводит агентство сообщение столичного ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в столичном районе Строгино произошло ДТП, из-за которого была повреждена контактная сеть, а также приостановлено движение трамваев. В пятницу автомобиль сбил двух человек на юго-востоке Москвы.