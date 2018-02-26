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Нефтепродукты попали в Финский залив после аварии с бензовозом

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Фото: TASS/YAY/Vadim Zholobov
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Бензовоз врезался в ограждение на трассе и опрокинулся близ поселка Пихтовое в Выборгском районе Ленинградской области. Как передает телеканал «78», в результате аварии 500 л нефтепродуктов из цистерны попали в Финский залив.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. После аварии нефтепродукты оказались на льду залива. Сейчас их собирают специалисты.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Известно, что бензовоз «ГАЗ 3109» принадлежал ЗАО «Криогаз».

22 января на трубопроводе под Уфой произошла разгерметизация. В результате аварии в реку Кудушлинка разлилась нефть.

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