Посольство РФ считает предвзятыми слова Науэрт о «провале» переговоров в Астане

Посольство России в США расценило заявления Госдепа о «провале» астанинских переговоров по урегулированию в Сирии как тенденциозные. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в соцсети Facebook.

22 февраля пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила в ходе брифинга, что обострение ситуации в Восточной Гуте свидетельствует о «провале» астанинского процесса.

«Столь тенденциозные высказывания не могут не вызывать недоумение. Никому и в голову не придет говорить о «провале Женевы», несмотря на то, что за все годы с момента ее запуска там, к сожалению, пока так и не удалось добиться каких-либо значимых вех в сирийском политурегулировании», — указано в заявлении российского посольства.

Представители дипмиссии подчеркивают, что Москва никогда не высказывала сомнений по поводу значимости межсирийских переговоров в Женеве и была привержена международным обязательствам. В посольстве подчеркивают, что Россия прежде всего хочет добиться установления мира в стране и завершения антитеррористической операции.