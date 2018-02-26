Командой без страны назвали СМИ США российских хоккеистов

Статья в New York Post, посвященная триумфальной победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, получила название «Команда без страны завоевала хоккейное золото». Российская команда, напомним, одержала победу над командой Германии со счетом 4:3 и впервые за 26 лет стала чемпионом Олимпийских игр.

A team without a country wins Olympic gold in men's hockey https://t.co/CUIT8nyQ4O pic.twitter.com/qQbo7XuIFU — New York Post (@nypost) February 25, 2018

Публикация в американской газете вызвала бурную реакцию среди российских спортсменов, чиновников и болельщиков.

Хоккеист Павел Буре заявил, что его задевают подобные заголовки, а олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказала мнение, что американцы завидуют из-за неудачи собственной сборной, пишет «Газета.ру».

Не остались в долгу и болельщики российских хоккеистов. «Напомните, какое место заняла сборная великих североамериканских штатов? Никак не могу найти ее в итоговой таблице», «Эта «команда без страны» вынесла вашу команду всухую», Red machine, — пишут пользователи соцсетей.

Нью-Йорк Пост: «Команда без страны выиграла золото Олимпиады»

Напомните, какое место заняла сборная великих северо-американских штатов? Никак не могу найти ее в итоговой таблице pic.twitter.com/OKwk9bXsYa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 25, 2018

Российских хоккеистов поздравил с победой президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что бойцовские качества помогли российской «ледовой дружине» выиграть золотую медаль.