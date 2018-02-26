Командой без страны назвали СМИ США российских хоккеистов
Статья в New York Post, посвященная триумфальной победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, получила название «Команда без страны завоевала хоккейное золото». Российская команда, напомним, одержала победу над командой Германии со счетом 4:3 и впервые за 26 лет стала чемпионом Олимпийских игр.
Публикация в американской газете вызвала бурную реакцию среди российских спортсменов, чиновников и болельщиков.
Хоккеист Павел Буре заявил, что его задевают подобные заголовки, а олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказала мнение, что американцы завидуют из-за неудачи собственной сборной, пишет «Газета.ру».
Не остались в долгу и болельщики российских хоккеистов. «Напомните, какое место заняла сборная великих североамериканских штатов? Никак не могу найти ее в итоговой таблице», «Эта «команда без страны» вынесла вашу команду всухую», Red machine, — пишут пользователи соцсетей.
Российских хоккеистов поздравил с победой президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что бойцовские качества помогли российской «ледовой дружине» выиграть золотую медаль.