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Полиция пока не считает терактом взрыв в английском Лестере

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Фото: REUTERS/Darren Staples
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Правоохранители пока не нашли доказательств того, что в английском Лестере был совершен теракт, и попросили воздержаться от спекуляций на эту тему.

Мощный взрыв прогремел на улице Хинкли-роуд вечером 25 февраля. В здании, где располагаются квартиры и магазин, начался пожар, оно выгорело почти полностью. Четырех человек госпитализировали в критическом состоянии.

«Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент будет расследован совместно с противопожарной службой. Просим граждан воздержаться от спекуляций. На данном этапе указаний на теракт нет», — говорится в заявлении местной полиции в Twitter.

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