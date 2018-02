Очевидцы сообщили о мощном взрыве в английском Лестере

Мощный взрыв произошел в английском городе Лестер, сообщает газета Telegraph, ссылаясь на очевидцев.

На место ЧП прибыли стражи порядка и аварийные службы.

Имеются неподтвержденные данные из соцсетей, что взрыв прогремел в круглосуточном продовольственном магазине на Хинкли-роуд около 19:10 по местному времени (22:10 мск). На фото и видео, опубликованных обеспокоенными гражданами, видно пламя, которое охватило здание.

A force spokesperson told the Telegraph: "Our priority is to deal with the injured parties at the scene."