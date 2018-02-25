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Очевидцы сообщили о мощном взрыве в английском Лестере

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Фото: Twitter.com
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Мощный взрыв произошел в английском городе Лестер, сообщает газета Telegraph, ссылаясь на очевидцев.

На место ЧП прибыли стражи порядка и аварийные службы.

Имеются неподтвержденные данные из соцсетей, что взрыв прогремел в круглосуточном продовольственном магазине на Хинкли-роуд около 19:10 по местному времени (22:10 мск). На фото и видео, опубликованных обеспокоенными гражданами, видно пламя, которое охватило здание.

Лестерская полиция, в свою очередь, подтвердила, что на Хинкли-роуд произошел «крупный инцидент». В настоящий момент улицу и близлежащий к ней район перекрыли.

Возможно, есть пострадавшие.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео мощного взрыва в центре Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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