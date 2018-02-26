Стало известно о четырех пострадавших при взрыве в английском Лестере
Четыре человека как минимум пострадали при взрыве в английском городке Лестер. Они госпитализированы в критическом состоянии, передает «РИА Новости».
Мощный взрыв прогремел в Лестере вечером в воскресенье, 25 февраля, на Хинкли-роуд. Сразу после взрыва в здании начался пожар, на место происшествия прибыли полиция и шесть пожарных машин.
Двухэтажное здание обвалилось и выгорело почти полностью. Сотрудники экстренных служб проводят спасательные работы, на месте находятся представители администрации Лестера.
Известно, что на первом этаже дома, где произошел взрыв, находился магазин, над ним располагались квартиры.