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Стало известно о четырех пострадавших при взрыве в английском Лестере

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Фото: Twitter.com
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Четыре человека как минимум пострадали при взрыве в английском городке Лестер. Они госпитализированы в критическом состоянии, передает «РИА Новости».

Мощный взрыв прогремел в Лестере вечером в воскресенье, 25 февраля, на Хинкли-роуд. Сразу после взрыва в здании начался пожар, на место происшествия прибыли полиция и шесть пожарных машин.

Двухэтажное здание обвалилось и выгорело почти полностью. Сотрудники экстренных служб проводят спасательные работы, на месте находятся представители администрации Лестера.

Известно, что на первом этаже дома, где произошел взрыв, находился магазин, над ним располагались квартиры.

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