Стало известно о четырех пострадавших при взрыве в английском Лестере

Четыре человека как минимум пострадали при взрыве в английском городке Лестер. Они госпитализированы в критическом состоянии, передает «РИА Новости».

Мощный взрыв прогремел в Лестере вечером в воскресенье, 25 февраля, на Хинкли-роуд. Сразу после взрыва в здании начался пожар, на место происшествия прибыли полиция и шесть пожарных машин.

"Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed. Please avoid the area."https://t.co/bNYnCZnTXK pic.twitter.com/BtrEEWgzbK — The Telegraph (@Telegraph) February 25, 2018

Двухэтажное здание обвалилось и выгорело почти полностью. Сотрудники экстренных служб проводят спасательные работы, на месте находятся представители администрации Лестера.

A force spokesperson told the Telegraph: "Our priority is to deal with the injured parties at the scene."https://t.co/bNYnCZnTXK pic.twitter.com/qNoayKppNf — The Telegraph (@Telegraph) February 25, 2018

Известно, что на первом этаже дома, где произошел взрыв, находился магазин, над ним располагались квартиры.