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Власти РФ откладывают введение онлайн-продажи лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Введение онлайн-продажи лекарств откладывается, поскольку Минздрав, Росздравнадзор и ФАС не могут договориться о правилах интернет-торговли рецептурными препаратами, пишет газета «Известия».

Без единой позиции Госдума не может принять поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые находятся на рассмотрении с осени 2017 года.

В связи с этим депутаты решили обратиться к премьеру правительства Ольге Голодец с просьбой обозначить точку зрения кабинета министров.

По мнению экспертов, вводить систему онлайн-продаж нужно поэтапно, иначе поспешное решение может «дорого обойтись»: сначала стоит перейти на безрецептурные препараты, а потом подумать о торговле какой-то частью рецептурных лекарств.

У самой отрасли позиция единая — доставка лекарств пациентам должна осуществляться исключительно аптечными организациями, в которых отпускать препараты может только фармацевт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

Онлайн-продажи лекарств ушли в офлайн

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