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Социологи назвали лекарство от одиночества

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Фото: Global Look Press/Andrew Olney
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Лучшим лекарством от хандры в России называют семью и близких друзей. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян (93%) не ощущают себя одинокими людьми, а 62% не знакомы со страхом одиночества, отмечают социологи. 

В то же время минуты дурного настроения знакомы многим, и лучшим средством прогнать тоску для россиян является общение с родными и близкими (44%). Также помогают фильмы, книги, компьютерные игры (28%) и любимое хобби (20%).

Кроме того, «уход» в смартфон не является признаком одиночества. Напротив, такой человек может общаться через интернет с десятками своих друзей. Интернет не разрушает «живое общение», а, наоборот, помогает, отмечают аналитики.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 12–13 января 2018 года. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов-россиян.

Ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к супружеской измене. По данным социологов, две трети россиян (64%) «всегда или почти всегда» осуждают супружеские измены. Такой позиции придерживаются 69% женщин и 57% мужчин.

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