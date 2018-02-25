Столичный ТЦ «Охотный ряд» эвакуирован после звонка о минировании

В торговом центре «Охотный ряд» вечером 25 февраля прошла эвакуация около 4 тыс. человек после анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным собеседника агентства, правоохранители проводят проверку всех помещений торгового центра.

По неофициальным данным, около 18:00 экстренные службы Москвы начали проверять информацию об угрозе взрыва на станции метро «Охотный Ряд» и в Центральном Манеже.