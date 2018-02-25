Проверяется информация об угрозе взрыва в Манеже и метро «Охотный Ряд»

Экстренные службы Москвы проверяется информацию об угрозе взрыва на станции метро «Охотный Ряд» и в Центральном Манеже. Об этом 25 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, полученная информация проверяется, решается вопрос об эвакуации. Официального подтверждения этих данных нет.

4 февраля крупные столичные торговые центры «Охотный Ряд» и «Афимолл» были эвакуированы после звонков о минировании.

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