«Охотный Ряд» и «Афимолл» эвакуировали после звонков о минировании

Бригады кинологов проверяют крупные столичные торговые центры «Афимолл» и «Охотный Ряд» после анонимных звонков о минировании.

«Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили по адресам, где находятся торговые центры «Афимолл» и «Охотный Ряд», — сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах города. В зданиях проведена эвакуация.

Волна «телефонного терроризма» с ложными сообщениями об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. В результате подобных сообщений Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.