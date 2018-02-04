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«Охотный Ряд» и «Афимолл» эвакуировали после звонков о минировании

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Бригады кинологов проверяют крупные столичные торговые центры «Афимолл» и «Охотный Ряд» после анонимных звонков о минировании.

«Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили по адресам, где находятся торговые центры «Афимолл» и «Охотный Ряд», — сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах города. В зданиях проведена эвакуация.

Волна «телефонного терроризма» с ложными сообщениями об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. В результате подобных сообщений Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.

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