Немецкие СМИ высказались о победе России в финальном турнире Игр

Немецкие издания активно обсуждают финальный хоккейный матч Игр-2018 между олимпийскими спортсменами из России (OAR) и сборной Германии, который закончился победой россиян со счетом 4:3. По мнению журналистов газеты Bild, такого поражения у немецкой национальной сборной еще не было.

Издание отмечает, что хоккеисты из России всё это время были «главными фаворитами» турнира. А немецкая сборная, несмотря на проигрыш, всё равно вписала имена спортсменов в историю.

«Это самый большой успех за всё время существования Федерации хоккея Германии», — пишет газета.

Матч состоялся в воскресенье, 25 февраля. Среди россиян отличились Вячеслав Войнов, открывший счет на последней минуте первого периода, и Никита Гусев, забивший две шайбы на 54-й и 60-й минутах. Четвертую шайбу, ставшую решающей, в овертайме забросил игрок ЦСКА Кирилл Капризов.

В Германии отличились Феликс Шутц (забил шайбу на 30-й минуте), Доминик Кахун (на 54-й) и Йонас Мюллер (на 57-й).

Ранее российские хоккеисты никогда не побеждали на Олимпийских играх, в последний раз золото было завоевано объединенной сборной в 1992 году.