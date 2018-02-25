Назван возможный сменщик Знарка на посту главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил о возможной отставке. По данным «РИА Новости» сменить специалиста на этом посту может бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.

После победы россиян 25 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира над сборной Германии со счетом 4:3 Знарок заявил, что устал и будет «сильно думать, продолжать ли работу в сборной».

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на вопрос журналистов ответил, что не в курсе планов Знарка.

«Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Ротенберга.

При этом президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал успешной деятельность Знарка и отметил важность продолжения его работы в сборной.

«Мое личное мнение, что такой тренер, который так много сделал для нашей сборной, для победы на Олимпиаде, очень важен. Очень важно, чтобы Знарок и дальше работал со сборной России», –– сказал Третьяк.

Сам Знарок назвал финальный матч на ОИ самой важной игрой в жизни.

Олег Знарок возглавил сборную после окончания Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В том же году российские хоккеисты стали чемпионами мира. Также под его руководством команда становилась серебряным (2015) и бронзовым призером (2016 и 2017) мировых первенств.

Илья Воробьев входит в тренерский штаб сборной с сентября 2014 года.