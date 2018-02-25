Две трети горожан считают Москву безопасным городом

Свыше 65% жителей Москвы считают город безопасным для проживания.

Такие данные получены в ходе опроса НИИ социологии, сообщает портал мэра столицы.

Для сравнения: в 2013 году такой ответ дали только 30% опрошенных.

По данным столичной мэрии, за прошлый год число разбоев уменьшилось на 38,4%, грабежей — на 36%, тяжких и особо тяжких преступлений — на 7%.

Угонять машины в Москве тоже стали реже: кражи транспортных средств сократились на 34,2%. Уголовно наказуемых хулиганств стало меньше на 14,4%.

Власти Москвы отмечают, что на 27,7% сократилось количество правонарушений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах.

Ранее в феврале столичное ГУ МВД сообщило, что уровень аварийности на дорогах Москвы рекордно снизился за последние десять лет.

По данным полиции, в 2017 году в столице произошло 8,8 тыс. ДТП, при этом число пострадавших в них по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 2%, погибших — на 12,3%.