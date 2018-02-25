Превышение концентраций сероводорода зафиксировано на полигоне «Кучино»

Разовые превышения концентраций сероводорода зафиксированы на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов «Кучино». Информацию об этом распространил МЧС в воскресенье, 25 февраля.

Данные были предоставлены постами ГПБУ «Мосэкомониторинг».

«В течение суток на постах в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», — цитирует «Интерфакс» спасателей.

При этом МЧС считает, что погодные условия в воскресенье не приведут к осложнению экологической обстановки.

6 февраля глава муниципалитета Балашихи Сергей Юров рассказал, что рекультивация мусорного полигона «Кучино» начнется в марте 2018 года.

Мусорный полигон закрыли 23 июня 2017 года после требования президента РФ Владимира Путина. В ходе «прямой линии» главе государства пожаловались жители Балашихи на плохие условия вблизи «Кучино».

На сегодняшний день количество жалоб на неприятный запах от свалки уменьшилось в 15 раз. За ноябрь–декабрь было зафиксировано более 3 тыс. обращений в месяц, а за январь — всего 190.