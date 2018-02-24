Марш неонацистов пресекли полицейские в Швеции

Полицейские пресекли марш неонацистов, организованный на юге Швеции в городе Йёнчёпинг. Организатором акции стала неонацистская организация «Североевропейское движение сопротивления».

Марш не был согласован с властями, передает «РИА Новости». Участие в мероприятии собирались принять 40 манифестантов, их действиям помешал патруль полиции. Всего в районе сбора митингующих находилось порядка 150 полицейских.

Ранее прокуратура Швеции предъявила обвинение исполнителю теракта в Стокгольме.