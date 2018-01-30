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Прокуратура Швеции предъявила обвинение исполнителю теракта в Стокгольме

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Фото: Global Look Press/LORENTZ-ALLARD ROBIN
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Совершившему наезд на грузовике на людей в центре Стокгольма Рахмату Акилову предъявлено обвинение в терроризме, сообщил заместитель главного прокурора Ханс Ирман.

«Ему предъявлены обвинения в терроризме. Моя цель состоит в том, чтобы он никогда не мог вновь выйти на свободу в нашем обществе», — приводит заявление Ирмана ТАСС.

Напомним, 7 апреля в центре Стокгольма грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс» и находящийся в угоне, совершил наезд на пешеходов. Пять человек погибли, 15 получили травмы.

По делу был задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. МИД Узбекистана позднее подтвердил связь Акилова с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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