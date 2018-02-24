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Российское посольство в Лондоне ответило на статью Джонсона о Крыме

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Фото: TASS/ Rob Pinney
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Посольство России в Лондоне ответило на статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о «незаконном» присоединении Крыма к России. По мнению политика, полуостров был якобы отнят у Украины.

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«Очень жаль, что в статье не говорится о четвертой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержали Запад в целом и Великобритания в частности», – отметили в посольстве

По словам дипломатов, во время переворота были грубо нарушены не только Конституция Украины, но и договоренности президента Виктора Януковича. Джонсону также напомнили о праве народов на самоопределение, которое закреплено сразу в нескольких документах: Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года и в Декларации о принципах международного права 1970 года.

Комментируя утверждение главы МИД о «первом с 1945 года насильственном изменении границ», Джонсону напомнили о бомбардировке Югославии и отделении Косова от Сербии без всяких референдумов.

В субботу, 23 февраля, на правительственном портале Gov.uk была опубликована статья, в которой Джонсон рассуждает о судьбе полуострова.

«В ночь на 22 февраля 2014 года самые могущественные люди России собрались в Кремле и решили отобрать Крым у Украины», — написал он. 

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