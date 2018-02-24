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Начальник секретариата Госсовета КНР отстранен за нарушение дисциплины

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Фото: Global Look Prees/Shen Hong
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Начальника секретариата Госсовета, секретаря секретариата ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзина освободили от занимаемых должностей за серьезные нарушения партийной дисциплины. Об этом сказано в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

«Проверка показала, что товарищ Ян Цзин серьезно нарушил политическую дисциплину и политические установки, на протяжении длительного времени поддерживал ненадлежащие отношения с незаконными предпринимателями, использовал свое служебное положение для осуществления незаконных действий, предоставлял благоприятные условия третьим лицам, из чего извлекал личную выгоду», — приводит агентство «РИА Новости» текст сообщения.

Ян Цзин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на отстранение от должности и лишение мандата члена Госсовета, его оставили в рядах КПК с испытательным сроком на один год.

23 февраля экс-губернатору китайской провинции Фуцзянь Су Шулиню предъявили обвинения в получении взяток и превышении служебных полномочий. Всего за последние пять лет в Китае было возбуждено более 2,6 млн дел на госслужащих и членов партии, уличенных в коррупции.  

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