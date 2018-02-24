Начальник секретариата Госсовета КНР отстранен за нарушение дисциплины

Начальника секретариата Госсовета, секретаря секретариата ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзина освободили от занимаемых должностей за серьезные нарушения партийной дисциплины. Об этом сказано в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

«Проверка показала, что товарищ Ян Цзин серьезно нарушил политическую дисциплину и политические установки, на протяжении длительного времени поддерживал ненадлежащие отношения с незаконными предпринимателями, использовал свое служебное положение для осуществления незаконных действий, предоставлял благоприятные условия третьим лицам, из чего извлекал личную выгоду», — приводит агентство «РИА Новости» текст сообщения.

Ян Цзин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на отстранение от должности и лишение мандата члена Госсовета, его оставили в рядах КПК с испытательным сроком на один год.

23 февраля экс-губернатору китайской провинции Фуцзянь Су Шулиню предъявили обвинения в получении взяток и превышении служебных полномочий. Всего за последние пять лет в Китае было возбуждено более 2,6 млн дел на госслужащих и членов партии, уличенных в коррупции.