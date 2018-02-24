Верховный суд Индии требует создать институт «народного омбудсмена»

Верховный суд Индии обратился к правительству страны с требованием объяснить, почему в стране уже пять лет не исполняется закон об антикоррупционном «народном омбудсмене». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную газету.

Закон о создании в Индии ведомства «народного омбудсмена» («Локпал билль») был одобрен тогдашним президентом страны Пранабом Мукерджи в 2014 году. Главной задачей такого омбудсмена должна была стать борьба с коррупцией — локпал имеет право по запросу граждан независимо от ведомств проверять деятельность всех госчиновников. Однако такой человек до сих пор не назначен. Верховные судьи намерены встретиться с представителями правительства 1 марта и обсудить этот вопрос.

«Локпал билль» был принят после серии массовых выступлений в 2012–2013 годах, которые вылились в демонстративную голодовку общественного деятеля Анны Хазаре в центре Нью-Дели.

23 февраля по обвинению в коррупции был арестован мэр сицилийского города Ачиреале.