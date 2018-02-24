Керлингистка Брызгалова поблагодарила болельщиков за поддержку

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, лишившаяся бронзовой медали в дабл-миксте из-за дисквалификации своего партнера Александра Крушельницкого, поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Это была очень сложная неделя. Спасибо каждому за поддержку и веру в нас», — написала спортсменка в своем Instagram.

CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Игр в Пхенчхане после того, как в пробе российского керлингиста был обнаружен запрещенный мельдоний. Спортсмен категорически отрицает употребление допинга.

22 февраля Крушельницкий и Брызгалова согласно решению CAS передали медали в Международный олимпийский комитет (МОК), а позднее покинули Южную Корею и вылетели в Россию.