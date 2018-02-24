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Четыре человека погибли во время поисков спрятанных миллионером сокровищ

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Фото: TASS/AP/Jeri Clausing
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Около 65 тыс. человека пытались найти клад американского миллионера Форреста Фенна, а четверо даже погибли. Об этом сообщает издание The Washington Post.

87-летний американский миллионер написал в своих мемуарах «Страсть погони», что спрятал сокровища стоимостью $2 млн в Скалистых горах недалекого от города Санта-Фе. По его словам, с тех пор найти клад попытались более 65 тыс. человек.

Фенн рассказал, что после войны во Вьетнаме увлекся археологией и открыл в Санта-Фе галерею. Позже он разместил в горах сундук с золотыми самородками, бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами, китайскими нефритовыми фигурками, индийскими браслетами эпохи Колумба. Также в сундуке находится редкое кольцо XVII века.

В своей книге «Страсть погони» миллионер зашифровал в стихах девять подсказок, разгадав которые можно узнать, где находится клад.

Искатели сокровищ предполагают, что сундук может находиться где-то в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.

Сам Фенн говорит, что клад хорошо спрятан, но до него может добраться даже 80-летний старик.

20 февраля стало известно, что 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи погиб при поиске сокровища, сорвавшись со 152-метровой скалы.

Ранее портал iz.ru сообщил о пропаже в Индийском океане судна, участвующего в поиске пропавшего в 2014 году малазийского самолета Boing. Эксперты предположили, что экипаж мог специально скрыл местоположение судна и отправился на поиски сокровищ.

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