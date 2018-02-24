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Кадыров проклял Сталина «во веки веков»

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Фото: ТАСС/Зубайр Байраков
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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров, вспоминая 23 февраля о депортации чеченского и ингушского народов, которая была проведена в 1944 году, заявил, что на Чечню нападали разные враги, но Иосиф Сталин причинил чеченскому народу наибольший вред. Он лишил людей домов, родной земли, родственников.

Политик проклял Иосифа Сталина и назвал его тираном: «Ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

«Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам», — добавил он. Глава Чеченской Республики отметил, что в современной России каждому народу гарантированы реальные права и свободы.

23 февраля 1944 года чеченский и ингушский народы были высланы в Среднюю Азию, на Алтай и в Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Ссылка завершилась спустя 13 лет, за это время от лишений погибли тысячи человек.

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