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Кадыров рассказал о возвращении из Сирии чеченской военной полиции

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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После полутора лет службы в сирийском Алеппо сотрудники чеченской военной полиции вернулись домой, об этом сообщил в соцсети глава республики Рамзан Кадыров.

Лидер Чечни отметил, что на военных полицейских были возложены «исключительно ответственные задачи», написал он «ВКонтакте». Чеченские военные полицейские обеспечивали безопасность гражданских лиц, поддерживали общественный порядок, охраняли объекты Министерства обороны России.

«И они с честью справились со своими служебными обязанностями!» — написал Кадыров. 

В Грозном прошел торжественный митинг в честь возвращения 393 сотрудников военной полиции из Сирийской Арабской Республики (САР).

Накануне стало известно, что фонд Ахмата Кадырова направил в Дейр-эз-Зор два грузовика с гуманитарной помощью, а в декабре восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик, спасенные в Сирии, были доставлены в Чечню.

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