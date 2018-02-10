Глава Чечни Кадыров приобрел долю биткоина

С целью слежения за развитием самой популярной криптовалюты глава Чечни Рамзан Кадыров решил приобрести долю биткоина. О принятом решении политик написал в своем канале в Telegram, напомнив, что уже сообщал о намерении внедрять блокчейн на территории республики.

«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети», — сообщил глава Чеченской республики. «Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой», — обратил внимание он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России нужно развивать не биткоин или иные криптовалюты, а рубль. Журнал Forbes сообщил, что богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на криптовалютных операциях, стал бывший генеральный директор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен, передавал портал iz.ru.